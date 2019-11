Kinderschoenen niet in uitverkoop

Ellen Rijntjes doet met haar kinderschoenen niet mee aan de snel wisselende trends in modeland. Ⓒ Michel van Bergen

BENTVELD - Eigenlijk was Ellen Rijntjes (37) niet van plan ’om ooit weer iets met schoenen te doen’. Begin dit jaar lanceerde de onderneemster, die eerder verantwoordelijk was voor de schoenenlijn van modemerk Fabienne Chapot, desondanks het duurzame kinderschoenmerk Bear & Mees. „Dit is toch waar ik het meest blij van word.”