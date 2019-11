'Verkoop Altice-belang Portugal vergevorderd'

Volgens Okhuijsen is er actief overleg met verschillende partijen over een verkoop van wel 49 procent in het onderdeel. Mogelijk kan een deal al voor de publicatie van cijfers over het vierde kwartaal worden bereikt. Het in Amsterdam genoteerde Altice kwam woensdag met resultaten over het derde kwartaal. Okhuijsen verklaarde verder dat andere desinvesteringsplannen geen grote haast hebben op dit moment.

Eerder dit jaar waren er nog berichten dat de interesse voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van Altice aan het afzwakken was.