Column: Zal Europa zijn eigen straatje moeten vegen?

Plaats van delict? De voor de oliehandel cruciale straat van Hormuz. Het publieke goed van veilige handelsroutes staat onder druk en daarmee lijkt de tijd dat Europa niet zijn eigen straatje(s) hoefde te vegen definitief voorbij.

Zeestraten cruciaal voor wereldhandel

Op 25 november vorig jaar beschoot de Russische kustwacht in de straat van Kertsj niet minder dan drie Oekraïense marine schepen om er uiteindelijk beslag op te leggen. Een reactie duurde lang, maar enkele dagen geleden op 25 juli was het Oekraïne die de Russische tanker Nika Spirit in beslag nam. De Verenigde Staten legden in mei dit jaar beslag op het Noord-Koreaanse bulkgoederenschip Wise Honest en China heeft al enkele malen onder andere Filipijnse vissersboten ‘per ongeluk’ geramd.

Het zal u duidelijk zijn, een vrije doorgang door strategisch belangrijke - zo niet cruciale - zeestraten lijkt niet meer vanzelfsprekend. Dit heeft mogelijk grote consequenties voor de keuze van transport, de verzekeringspremies voor (grote) transportschepen en olietankers, prijzen van en toegang tot fossiele brandstoffen, andere logistieke kwesties zoals scheepvaartroutes en dus de wereldhandel en de wereldeconomie in het algemeen. De media schenkt terecht veel aandacht aan de handelsoorlog tussen de VS en China, maar het snel afbrokkelen van de internationale (rechts)orde en het onder druk staan van het concept ‘vrijheid van navigatie’ heeft (zoals uit bovenstaande blijkt) ook grote gevolgen.

Het dilemma

De VS hebben onlangs aan Nederland en andere Europese landen verzoeken gedaan aan om mee te doen aan het beveiligen van de straat van Hormuz. Dit plaatst Europa in een lastig parket. Weigeren zal Trump bevestigen in zijn beeld dat Europa niet bereid is tot ‘burden sharing’. In gaan op het verzoek leidt mogelijk tot een verhoogd risico op meer ‘incidenten’; terwijl de situatie rondom Iran al zeer gespannen is. De vraag is ook hoe lang deze keuze nog bij Europa ligt. Daarmee is dit helaas ook een voorbeeld van hoe Europa op het wereldtoneel, de laatste tijd dikwijls het ‘lijdend voorwerp’ is.

Tot voor kort verschafte Amerika als hegemoon het publieke goed ‘vrijhandel’ en daarmee garandeerde het een vrije doorgang van schepen in o.a. de belangrijke straten van Hormuz, Taiwan en natuurlijk Malakka. Inderdaad, de waarde van het publieke goed vrijhandel, is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. Het was echter de gehele wereld en daarmee ook het export gedreven Europa, dat hier economisch van profiteerde, terwijl het relatief gezien een betrekkelijk beperkte bijdrage leverde. Deze periode lijkt echter voorbij en daarmee lijkt de periode van ‘meeliften’ voorbij. Europa zal in de nabije toekomst dus wellicht zijn eigen straatje(s) moeten gaan ‘vegen’.