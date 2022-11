Beursblog: fraaie winst AEX door meewind vanuit China

Door Johan Wiering

De AEX is stevig hoger gesloten. Beleggers waren vooral blij met steeds hardnekkiger wordende geluiden dat China de coronamaatregelen gaat versoepelen. Ook het Amerikaanse banenrapport viel in goede aarde. Met name Just Eat Takeaway was in trek.