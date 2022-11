Beursblog: optimisme krijgt ook vat op Wall Street

Door Johan Wiering

Na de aarzeling in de eerste handelsuren staat Wall Street inmiddels toch op een aardige winst. Eerder vandaag was de stemming al uitbundig in Europa, vooral dankzij de steeds hardnekkiger wordende geluiden dat China de coronamaatregelen gaat versoepelen.