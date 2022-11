Beursblog: staal legt steun onder AEX; Takeaway en Prosus in voorhoede

De AEX is vrijdagochtend aardig op dreef in de aanloop naar het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag naar buiten komt. Vooral Prosus en Takeaway vallen in de smaak. Staalbedrijven doen ook goede zaken.