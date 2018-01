’Shutdown’ verknalt het jubileumfeestje van Trump

Door de shutdown kan ook het Vrijheidsbeeld in New York niet worden bezocht. Ⓒ AFP

New York - Het éénjarig presidentsfeestje voor Donald Trump is verknald door een shutdown die Washington het hele weekend in zijn greep hield. Democraten en Republikeinen vlogen elkaar dusdanig in de haren over het regeringsbudget dat een akkoord flopte en de overheid op slot moest.