Oud-studenten op schema met aflossen studieschuld

Of de oud-studenten in staat blijven om de studieschuld met dit tempo af te lossen, hangt volgens het rapport af van de ontwikkeling van hun inkomen en de rente. Het CPB heeft in 2014 ingeschat hoe snel de voormalig studenten hun studieschuld af zouden lossen. Dat ze nu 36 procent hebben afbetaald, komt volgens de rekenmeesters ’vrijwel overeen’ met de toen uitgesproken verwachtingen. Ook de studenten die tussen 2013 en 2018 zijn begonnen met aflossen, liggen op schema.

Achterstand

Aflossers met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van de zogeheten draagkrachtregeling. Daardoor hoeven zij minder of soms zelfs helemaal niets af te lossen per maand. De achterstand die ze zo oplopen, kunnen ze later weer inhalen als ze meer verdienen.

Oud-studenten blijken steeds vaker een beroep te doen op deze regeling. Dat komt volgens de onderzoekers omdat de drempel hiervoor in 2012 is verlaagd. Bovendien hoeven de oud-studenten vanaf 2017 geen aanvraag meer te doen voor de regeling, maar doen ze automatisch mee als ze er recht op hebben. Hierdoor nam vooral het aantal mbo'ers toe die minder hoefden af te lossen.

Zwaar weer

Dat meer oud-studenten van deze gunstige aflossingsregeling gebruikmaken, zorgt er ook voor dat ze minder zullen afbetalen bij economisch zwaar weer. De coronacrisis kan er volgens de onderzoekers bijvoorbeeld voor zorgen dat de oud-studenten minder gaan verdienen of dat de rente omhoog gaat, met als gevolg dat zij weer vaker aanspraak maken op de draagkrachtregeling.

Tussen 2012 en 2018 moesten 602.000 oud-studenten beginnen met het aflossen van hun studielening. Zij hadden een gezamenlijke schuld van 9,7 miljard euro.