Franse zege geeft Ajax duw omhoog op beurs

Ajax won woensdagavond met 0-2 in en van Lille, en heeft in de laatste wedstrijd tegen Valencia aan een punt genoeg om in de knock-outfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi te komen. Vorig jaar reikten de Amsterdammers tot in de halve finale, die in de laatste seconde werd verloren van Tottenham Hotspur.

Tijdens die campagne piekte Ajax’ koers op €24,70. De koers boven de €22 is de hoogste sinds het begin van dit seizoen.