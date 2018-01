Eurocommercial koopt Brussels winkelcentrum

Winkelen in Brussel aantrekkelijke deal voor Eurocommercial. Ⓒ EPA

AMSTERDAM (AFN) - Eurocommercial Properties neemt het winkelcentrum Woluwe in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe over. Daarmee is een investering gemoeid van in totaal 468 miljoen euro. De transactie, waarover sinds oktober exclusief werd onderhandeld, wordt naar verwachting eind volgende maand afgerond.