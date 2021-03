Venetiaanse resort in Las Vegas krijgt voor $6,2 miljard andere eigenaren

Het Venetiaanse resort in de gokhoofdstad van Amerika waar toeristen onder meer een tochtje kunnen maken in een authentieke gondel heeft onder meer de beschikking over een coferentiecentrum, hotels en gokpaleizen. Als gevolg van de uitbraak van de coronacrisis staan de opbrengsten daarvan door de lockdowns in de VS momenteel fors onder druk.

Bekijk ook: Huizenprijzen stegen het hardst in provincie Utrecht

Vastgoeddeal

In de deal met Las Vegas Sands krijgt Apollo de lopende activiteiten van het bedrijf in zijn bezit voor $2,2 miljard. VICI koopt de grond waar het Venitiaanse vastgoed op staat voor $4 miljard.

Las Vegas Sands heeft de laaste jaren steeds meer zijn vizier gericht op Azië. Het bedrijf heeft onder meer grootschalige casino-activiteiten in Macao en Singapore. In Macao is ook een Venitiaans thema gebouwd.

Op de beursvloer in Amerika werd de verkoop van het vastgoed door Las Vegas Sands goed ontvangen. Het casino-aandeel gaan naar verwachting woensdag fors hoger van start. Ondanks de coronamalaise is de koers van het bedrijf de laatste maanden flink opgelopen.