Bedrijf belegt in bitcoin en stijgt 103% op beurs

Financieel

AEX komt boven hoogste slotstand van 2020

De AEX vergroot dinsdag de winst. Aandelen Unibail, Wolters Kluwer en Prosus leiden de opmars, Just Eat levert onderin het meeste in. In de Midkap verliest Pharming stevig. Beleggers blijven optimistisch richting het jaareinde dankzij de forse stimulering van de economie, bij een toename van vaccina...