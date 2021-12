Premium Het beste van De Telegraaf

’We krijgen dit virus er echt wel onder’ Dit is waarom experts een zonniger 2022 voorzien: ’Situatie rond corona gaat normaliseren’

Door Martijn Schoolenberg en Martin Visser Kopieer naar clipboard

Feestende mensen tijdens het uitgaansleven in de hoofdstad afgelopen jaar. Als de gunstige scenario’s rond corona uitkomen, worden dit soort vrolijke taferelen weer normaal in 2022. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Kunnen we het virus in 2022 eindelijk van ons afschudden? Na wéér een jaar vol coronagolven en lockdowns snakt Nederland naar een optimistischer perspectief. En voorlopig is dat er ook, want experts verwachten een beter jaar. „Ik denk dat de situatie in 2022 gaat normaliseren.”