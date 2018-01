We houden minder over dan voorzien

Door de aantrekkende economie kunnen veel werkenden wel op loonsverhoging rekenen, bijvoorbeeld door nieuwe cao-afspraken. Maar doordat veel prijzen van producten en diensten eveneens stijgen, kun je met meer geld niet per se meer doen, waarschuwt het Nibud.

Minimale vooruitgang

Op Prinsjesdag zei het voorlichtingsinstituut ook al dat de gemiddelde burger financieel weinig op zou schieten met de plannen van het vorige kabinet, die dit jaar vrijwel allemaal worden uitgevoerd. De verwachte stijging van de cao-lonen betekent voor de koopkracht slechts een minimale vooruitgang.

Hieronder staat voor honderd voorbeeldgezinnen de koopkrachtverandering in 2018. Is de graphic niet (goed) te zien, klik dan hier.

Inflatie

De premie voor de zorgverzekering is wel minder hard gestegen dan op Prinsjesdag werd verwacht. De voorziene stijging van het eigen risico is niet doorgegaan. Maar doordat de inflatie sterker is opgelopen dan voorzien, houden huishoudens netto toch iets minder over.

Werkenden gaan er over het algemeen licht op vooruit. Maar voor degenen die in 2018 niet meer gaan verdienen, daalt de koopkracht. Ook mensen met een aanvullend pensioen houden minder over. Voor mensen met een bijstandsuitkering verandert er vrijwel niets.