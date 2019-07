Wall Street wacht op rentebesluit Fed

De Amerikaanse koepel van centrale banken komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met zijn rentebesluit naar buiten, gevolgd door een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. De rente wordt naar verwachting met een kwart procentpunt verlaagd. Het zou de eerste renteverlaging zijn van de Fed onder leiding van Powell. Er zal verder vooral worden gekeken naar opmerkingen over het toekomstige beleid van de centrale bank.

Apple lijkt een hogere opening te krijgen, na resultaten die dinsdag nabeurs naar buiten kwamen. De techreus is optimistisch over de verkopen van de nieuwe iPhone-modellen die later dit jaar op de markt komen en rekent voor het lopende vierde kwartaal van het gebroken boekjaar op een omzet van 61 miljard tot 64 miljard dollar. Daarmee zou de omzet hoger uitvallen dan de prognoses van analisten.

GE

Industrieconcern GE leed in het afgelopen kwartaal een flink verlies door hoger dan verwachte herstructureringskosten. Wel is GE positiever over de uiteindelijke prestaties dit jaar.

Chipconcern Advanced Micro Devices (AMD) staat in het rood voorbeurs, na tegenvallende omzetverwachtingen. Biotechnoloog Gilead Sciences werd juist positiever over de omzet. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer muziekstreamingdienst Spotify, autoconcern Fiat Chrysler en navigatiedienstverlener Garmin.

Groeiende werkgelegenheid

Volgens ADP is de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli sterker gegroeid dan een maand eerder. De groei bedroeg 156.000 banen, terwijl economen op een aanwas met 150.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

Aan het handelsfront werd gemeld dat China en de Verenigde Staten in september nieuw overleg gaan voeren. Woensdag werden handelsgesprekken in de Chinese stad Shanghai afgerond.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,1 procent in de min op 27.198,02 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3013,18 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8273,61 punten.