Oproep: wilt u worden ontslagen maar werkt de baas niet mee?

Naar schatting hebben duizenden Nederlanders een ’slapend dienstverband’. Dit betekent dat zij na twee jaar ziekte nog steeds in dienst zijn, maar geen loon meer krijgen. Zij hebben wel recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Transitievergoeding

Mochten zij zich beter voelen, dan moet de werkgever hen wel weer aan het werk helpen, maar vaak is er geen sprake van dat dit ooit gaat gebeuren. De werkgever laat het dienstverband liever voortduren tot de werknemer bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en dus zonder transitievergoeding mag worden ontslagen.

Verkeert u in deze situatie of hebt u hierin gezeten? En wilt u daarover vertellen in De Telegraaf en eventueel ook op de foto? Dan kom ik graag met u in contact! Stuur uw verhaal en telefoonnummer naar marlou.visser@telegraaf.nl