Delivery Hero ziet forse stijging van bestellingen

Berlijn - Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero groeit in rap tempo door. De Duitse branchegenoot van het Nederlands-Britse Just Eat Takeaway zag het aantal orders in de eerste drie maanden van 2020 met 92 procent stijgen tot 239 miljoen. Het bedrijf merkt op dat zonder de coronacrisis, met alle maatregelen van die om de virusuitbraak in te dammen, dit er nog 9 miljoen meer hadden kunnen zijn.