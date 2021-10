Fagron voelt traag herstel bij zorg in Europa

Daardoor daalde in deze regio de omzet in het derde kwartaal. Dat werd meer dan gecompenseerd door sterke groei in Latijns-Amerika en Noord-Amerika, meldt het in Rotterdam opgerichte bedrijf.

Aan het begin van de coronapandemie nam de vraag naar bijvoorbeeld handgels en mondkapjes die Fagron verkoopt nog hard toe. Maar meteen werd duidelijk dat het wegvallen van de reguliere zorg ook leidde tot minder vraag naar veel grondstoffen en medicijnen voor apotheken. Volgens Fagron laat het herstel van die planbare zorg op zich wachten in Europa.

De divisie die actief is in Europa, Israël en Zuid-Afrika kampte hierdoor met een daling van de opbrengsten van 7,8 procent tot 59 miljoen euro. Dat werd goedgemaakt door dubbelcijferige groei in Noord-Amerika en Latijns-Amerika. In die laatste markt is het beursgenoteerde bedrijf vooral actief als leverancier voor bereidingsapotheken, die tijdens de coronacrisis grotendeels open konden blijven. De totale omzet bedroeg in het derde kwartaal 142,4 miljoen euro, 5,4 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens Fagron laat het herstel van die planbare zorg op zich wachten in Europa. Cijfers van de Nederlandse branchevereniging voor apothekers, die tot juli lopen, tonen dat het aantal nieuw verstrekte doktersrecepten vaak lager uitviel dan in 2019. Ook verwijst topman Rafael Padilla naar cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die maakte onlangs bekend dat nog zo'n 200.000 door corona uitgestelde operaties moeten worden ingehaald en dat een bijna even hoog aantal operaties niet meer doorgaat.

Net als andere bedrijven kampt Fagron dit jaar met hogere kosten voor grondstoffen, vervoer en energie. Die kan het bedrijf niet bij alle klanten direct doorberekenen. Zo hebben ziekenhuizen vaak langer lopende contracten. Mede hierdoor is het bedrijf voorzichtiger geworden over de winst voor rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen voor heel 2021. Die zal naar verwachting aan de onderkant van een eerder geschatte bandbreedte zal uitkomen.