'Productie HP, Dell en Microsoft weg uit China'

Volgens de ingewijden zijn HP en Dell van plan om bijna een derde van productiecapaciteit voor notebooks uit China te verhuizen. Deze stap zou in de komende maanden gezet kunnen worden. Ook andere internationale bedrijven als Nintendo, Google, Amazon, Sony, Acer en Asustek zouden plannen hebben om Chinese productie te verplaatsen naar elders om zo de impact van de Amerikaanse importheffingen tegen China te verzachten. Daarbij zou vooral worden gekeken naar andere Aziatische landen zoals Vietnam, Indonesië, de Filipijnen en Thailand.

Overigens zou Apple juist van plan zijn om de nieuwe Mac pro-computer in China te gaan bouwen, ondanks de handelsspanningen. De productie gaat naar verluidt plaatsvinden bij een fabriek in de buurt van Shanghai. Die locatie is dichter in de buurt van andere toeleveranciers van Apple, waardoor het dus goedkoper wordt om componenten aan te voeren, in plaats van de onderdelen helemaal naar de Verenigde Staten te verschepen.