Deur plat bij bouwmarkten en tuincentra na heropening winkels

In die categorieën daalden de uitgaven in webwinkels het hardst, meldt betalingsverwerker Klarna op basis van eigen gegevens. Het Zweedse bedrijf werkt hier samen met ruim 16.000 webshops.

Online-uitgaven bij winkels in de categorieën ’sieraden en accessoires’ en ’gezondheid en beauty’ stegen juist nadat de winkels weer openden. Volgens Klarna is hierbij sprake van een moederdageffect, want die pieken verdwenen daarna ook weer snel.

Naderende EK-voetbal

Ook gaven Nederlanders meer uit aan elektronica en entertainment via webshops. De betalingsverwerker vermoedt hier een effect vanwege het aankomende EK voetbal.

Opvallend was verder dat het aandeel kledingaankopen bij webwinkels gelijk bleef. Op basis van een enquête verwachtte Klarna juist dat mensen mode juist vaker in fysieke winkels zouden willen kopen.