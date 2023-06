Inflatie Nederland stijgt tot ruim 6% in mei, consument duurder uit

Het inflatiecijfer komt overeen met een eerder gemelde snelle raming. In april was de inflatie nog 5,2 procent.

De algehele inflatie liet daarmee vorige maand opnieuw een opleving zien. Nederland was ook het enige land in de eurozone waar de inflatie in mei opliep. Dat kwam vooral doordat de energieprijzen vorige maand minder sterk daalden dan in april. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak gingen ook opnieuw omhoog, maar wel wat minder sterk dan in april.

Energie, zoals gas, elektriciteit en stadsverwarming, was in mei bijna 25 procent goedkoper. In april waren de prijzen echter nog ruim 32 procent lager. Motorbrandstoffen, zoals benzine, hadden een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Motorbrandstoffen waren in mei 18,3 procent goedkoper dan een jaar eerder. In april was de prijsdaling op jaarbasis 12,7 procent.

Nieuwe methode

Vanaf verslagmaand juni 2023, waarvan op 30 juni de snelle raming wordt gepubliceerd, gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen te meten in het inflatiecijfer. Bij de huidige methode wordt de prijsontwikkeling gemeten op basis van nieuwe contracten.

Bij de nieuwe methode worden transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de tarieven van al langer lopende energiecontracten.

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie, zoals gas, elektriciteit en stadsverwarming, en brandstof. Exclusief de prijzen van energie en brandstof kwam de inflatie vorige maand uit op 7,9 procent. In april was de prijsstijging op jaarbasis 7,8 procent.

De inflatie in de hele eurozone kwam volgens een eerdere schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat in mei uit op 6,1 procent, tegenover 7 procent in april. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde maandag echter nog geen tekenen te zien dat de hoge inflatie zijn piek heeft bereikt.

Consumenten en bedrijven hoeven dan ook voorlopig niet te verwachten dat de ECB stopt met het verhogen van de rente. De centrale bank vergadert volgende week donderdag opnieuw over de rente.