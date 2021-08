Elon Musk toont eerste menselijke robot met Tesla-software

De Tesla Bot, een langzaam wandelende robot met een scherm als gezicht, was niet in het echt gezien, maar volgde aan het einde van Tesla’s AI Day-presentatie met een serie andere ontwerpen van de autobouwer. De robot weegt volgens topman Musk ruim 110 kilo, en zou gemaakt worden van ’lichtgewicht’ materialen.

Het hoofd op het rond 170 meter lange lichaam krijgt de stuurautomaatcamera’s die door Tesla’s voertuigen worden gebruikt om de omgeving te scannen.

„Het is bedoeld om vriendelijk te zijn”, grapte Musk bij zijn presentatie, „en navigeren door een wereld die gebouwd is voor mensen.”

Musk onthulde vernieuwingen in kunstmatige intelligentie, die Tesla’s elektrische voertuigen steeds nauwkeuriger helpen aandrijven. Daarbij rijden de auto’s in zijn toekomstbeeld achter elkaar door steden, en scannen de omgeving dankzij duizenden sensors en camera’s.

Zelfscannend

Dankzij de kunstmatige intelligentie kunnen de auto’s zelf reageren, zoals op een passant. „Het is logisch om dat in robotvorm in te zetten”, zei Musk donderdag.

Musk probeerde bij de presentatie de vrees van mensen voor robots weg te nemen. Je kunt ze eenvoudig omver werpen en ontlopen, ze gaan erg traag, aldus de Tesla-baas.

Hij heeft zich in het verleden verzet tegen het gebruik van robots als wapens en waarschuwde voor de risico’s die AI of kunstmatige intelligentie zou kunnen opleveren. Hij noemde het ooit het ’grootste risico waarmee we als beschaving worden geconfronteerd’.

,,Ik denk dat als het je ongelooflijk trage, gemakkelijk te overmeesteren robots zijn, de gevaren worden verminderd”, zei hij nu,

„We zouden ons zorgen moeten maken over kunstmatige intelligentie”, herhaalde Musk. „Wat we hier bij Tesla proberen te doen, is nuttige kunstmatige intelligentie maken, waar mensen van houden en die duideijk een goed doel heeft.”