Advocaat geschorst die cliënt anderhalf jaar aan het lijntje houdt

De cliënt stelt dat zij akkoord was gegaan met het tarief van de advocaat, waarop deze ’ok, doen we’ had geantwoord via WhatsApp, zo blijkt uit een gepubliceerde uitspraak van de Haagse Raad van Discipline. Dat is echter bijna de laatste keer dat ze iets hoorde van de man. De vrouw ondernam meerdere pogingen om contact op te nemen, maar hij reageerde niet meer. Ook beweert zij dat de advocaat telefonisch heeft aangegeven dat er een zaak was gestart, maar dat het wat langer duurde in coronatijd. Dat bleek niet het geval toen zij na anderhalf jaar het Openbaar Ministerie belde om het te checken.

De advocaat vindt het logisch dat hij geen werkzaamheden heeft verricht, want de vrouw had niet betaald. Saillant detail daarbij is dat hij geen factuur gestuurd zegt te hebben, omdat hij er vanuit was gegaan dat de vrouw de overeengekomen €800 toch niet zou betalen. In zijn verweer stelt hij geen zin te hebben in te veel openstaande posten.

De Haagse Rad van Discipline stelt dat het niet meer te achterhalen is of de advocaat gezegd heeft de zaak aan te spannen. Het is voor de advocaat echter wel duidelijk geweest dat de vrouw in de veronderstelling was dat hij met haar zaak bezig was. Zij heeft immers meermaals naar de status gevraagd. De Raad rekent hem dan ook aan dat hij zo lang geen duidelijkheid gegeven heeft en schorst hem voor twee weken.