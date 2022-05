Zorgen bij Duitse brouwers over tekort aan flesjes voor bier

Volgens de organisatie zijn de prijzen voor bierflesjes hard gestegen, waardoor sommige brouwerijen ze niet meer kunnen betalen en dus zonder komen te zitten. De topman spreekt van een zeer nijpende situatie.

Vooral kleinere en middelgrote brouwers zouden er last van hebben. Ook is er een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, waardoor brouwerijen te kampen hebben met verstoringen in de leveringsketens.

De Duitse brouwersbond roept mensen op zo snel mogelijk lege bierflesjes terug te brengen naar de winkel voor hergebruik om het probleem tegen te gaan. In Duitsland zit er statiegeld op bierflesjes en ook op blikjes.