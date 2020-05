Futures AEX: winst met focus op ING en banenrapport VS

Beleggers kijken onder meer uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Op het Damrak openden het financiële concern ING en bouwbedrijf Heijmans de boeken. In Londen is de beurs gesloten vanwege een bank holiday.

Aan het handelsfront lijken de eerder toegenomen spanningen tussen de Verenigde Staten en China weer wat afgenomen. De Chinese vicepremier Liu He, de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin spraken vrijdag af om gunstige voorwaarden te scheppen om de eerste fase van de handelsdeal te verwezenlijken.

Vorige week gaf de Amerikaanse president Donald Trump China nog de schuld van de virusuitbraak en dreigde met nieuwe handelstarieven tegen het land.

ING

ING zag de kwartaalwinst met ruim 40 procent kelderen als gevolg van de coronacrisis. Daarmee presteerde de bank echter wel beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. ING zette in totaal 661 miljoen euro opzij voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. De bank heeft meer dan 100.000 klanten betalingsuitstel gegeven vanwege de crisis.

Heijmans merkte in het eerste kwartaal slechts een beperkte impact van de coronacrisis op de voortgang van projecten, met weinig financiële schade door de virusuitbraak. De bouwer stelde daarnaast in een goede financiële positie te verkeren om de uitdagende marktomstandigheden door de crisis het hoofd te kunnen bieden.

AF KLM

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM heeft een akkoord met Frankrijk voor staatssteun ondertekend. Daardoor krijgt het bedrijf de beschikking over 7 miljard euro. Het concern is ook nog met Nederland in onderhandeling over 2 miljard tot 4 miljard euro steun voor KLM.

Lufthansa bevestigde dat Duitsland mogelijk een belang van maximaal een kwart krijgt in de luchtvaartmaatschappij in ruil voor staatssteun. Lufthansa praat met Berlijn over een noodlening van 9 miljard euro om de coronacrisis te overleven. Lufthansa heeft al steun veiliggesteld vanuit Zwitserland voor dochter SWISS. Met België en Oostenrijk is het bedrijf ook nog in onderhandeling.

Dollar

De Europese beurzen sloten donderdag met stevige winsten. De AEX-index steeg 2,1 procent tot 516,26 punten en de MidKap klom 1 procent tot 705,75 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 1,5 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex klom 0,9 procent tot 23.875,89 punten. De brede S&P 500 dikte 1,2 procent aan en techbeurs Nasdaq steeg 1,4 procent.

De euro was 1,0839 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent duurder op 24,10 euro. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 30 dollar per vat.