Premium Het beste van De Telegraaf

Column: een klassieke bankrun, komen er meer?

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

Klanten stonden vorige week in de rij om geld van hun rekening te halen bij de noodlijdende Amerikaanse Silicon Valley Bank. Ⓒ Getty Images

Centrale banken verhogen de rente net zo lang tot er iets breekt, in de economie of de markt. Vorige week beleefden we met de Silicon Valley Bank (SVB) het grootste faillissement sinds de financiële crisis van 2008. Dan hebben we de laatste renteverhoging toch wel gehad? Ik twijfel.