Column: zo doe je dat als iemand ziek is

Barbara is ziek. Griep met longontstekingsachtige klachten. Gelukkig geen corona. Maar wel pittig beroerd. Barbara krijgt bloemen van de zaak. En een kaartje. Barbara is communicatiemedewerkster bij een pensioenverzekeraar. Haar baas belt haar, om te vragen hoe erg het is en wat ze wel en niet kan. Barbara kan wel een uurtje per dag wat collega's inpraten op belangrijke dossiers. Online. Meer gaat niet.