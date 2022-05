Werkgevers slagersbranche slijpen messen: verwerpen ultimatum FNV

In een brief benadrukt de KNS dat ondanks wederzijdse inspanningen er geen cao-resultaat is bereikt met de FNV. De werkgevers verwerpen echter het ultimatum van de vakbond. Afgekondigde acties, stakingen en werkonderbrekingen voor onbepaalde tijd zijn volgens de KNS onacceptabel.

Eerder deze week kondigde de FNV nog aan dat er komende maandag acties gaan komen. Vooral de bevoorrading naar de supermarkten zou daardoor in gevaar kunnen komen. In de slagersbranche zijn 13.000 mensen actief. Ruim de helft werkt in kleinere slagerswinkels.

De werkgevers hebben wel een akkoord bereikt met CNV Vakmensen. Medewerkers in de slagersbranche krijgen onder meer een loonsverhoging van 7% over twee jaar en een eenmalige uitkering.