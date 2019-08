Nikkei hoger na sterke groei economie

De Nikkei in Tokio ging met een winst van 0,4 procent het weekeinde in op 20.684,82 procent. De Japanse hoofdindex verloor in deze onstuimige beursweek 1,9 procent. De Japanse economie groeide afgelopen kwartaal met 1,8 procent op jaarbasis. Dat was veel sterker dan de 0,4 procent die economen hadden voorzien. Zorgen over het Chinees-Amerikaanse handelsconflict hadden de verwachtingen vooraf sterk teruggedrongen.

Bij de bedrijven steeg olie- en gasconcern Inpex 2,6 procent na een sterke winstgroei in het afgelopen kwartaal. Cosmeticabedrijf Shiseido dikte ruim 8 procent aan. Het bedrijf zag de omzet in de eerste helft van het jaar stijgen mede dankzij een stabiele vraag in de Chinese markt. De fabrikant van filmmateriaal Fujifilm daalde ongeveer 6 procent na een flinke winstdaling in het afgelopen kwartaal.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de producentenprijzen in China in juli sterker dan verwacht zijn gedaald. De consumentenprijzen lieten vorige maand de sterkste stijging zien sinds februari 2018. De Kospi in Seoul kreeg er 1,2 procent bij en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,3 procent hoger.