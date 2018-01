Kahn draagt CoolCat over aan zoons

Van stoppen met werken is voor Kahn geen sprake. ,,Ik blijf de komende 120 jaar nog gewoon werken'', zegt de 65-jarige ondernemer. ,,Ik snap ook niet dat mensen werken als werken zien. Ik vind het geweldig om mezelf uit te blijven dagen. Over drie jaar wordt zijn rol dan ook ondersteunend en adviserend. ,,Ik word dan een soort consigliere, in wat voor rol zij dat willen.''

Dat zijn zoons de zaak over zouden nemen ,,was altijd al de bedoeling'', want Kahn vindt het belangrijk dat zijn bedrijf een familiebedrijf blijft. ,,Daar zijn we al een paar jaar mee bezig. Ze trekken langzamerhand steeds meer naar zich toe.''