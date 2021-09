Minister: bank moet elke klant apart screenen op witwasrisico, geen groepen weigeren

Aanleiding voor het aanscherpen de teugels is een bericht dat Rabobank kleine autodealers liever niet meer als klant wil, omdat die sector vaak gebruikt zou worden om crimineel geld wit te wassen. Hoekstra zegt tevreden te zijn dat banken hun witwascontroles verstevigen. Hij vindt tegelijkertijd dat die maatregelen ’proportioneel’ moeten blijven. Ze mogen ’burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen’, schrijft de bewindsman.

Hoekstra benadrukt dat banken een klant er alleen uit mogen zetten als die weigert voldoende informatie over de herkomst van geld aan te leveren of zelf onvoldoende doet om witwassen te voorkomen. Maar, stelt de bewindsman: „Een verhoogd risico betekent niet dat een groep klanten categoriaal geweigerd moet worden.”

Het afgelopen jaar deden steeds meer ondernemers hun beklag over de weigering van een bank om een betaalrekening te openen. Met name coffeeshophouders haalden daarover regelmatig hun gram bij de rechter. ING deed eerder ook trustkantoren in de ban; een sector die Hoekstra overigens zelf ook liever kwijt is dan rijk, zo schreef hij recent aan de Kamer.

Zorgelijk

Dat banken klanten weigeren omdat zij tot een bepaalde groep behoren in plaats van na een individuele risicoafweging, noemt Hoekstra ’zorgelijk’. Hij wil dat de bank eerst met een sector of klantengroep in gesprek gaat om te bespreken hoe de risico’s verminderd kunnen worden. De minister noemt als voorbeeld de oproep van brancheorganisatie Bovag aan autodealers om geen biljetten van €500 meer te accepteren. Hoekstra werkt zelf aan een wet die contante betalingen vanaf €3000 verbiedt.

Dat de strenge witwascontroles bij banken leiden tot meer gedoe voor klanten ziet Hoekstra als een gegeven. „Ik vind het belangrijk dat deze eisen niet tot maatschappelijke onwenselijke situaties leiden en personen onterecht de toegang tot het betalingsverkeer wordt ontzegd”, benadrukt hij.

In het voorbeeld van de tweedehands autodealers belooft Hoekstra in gesprek te gaan met banken, toezichthouder De Nederlandsche Bank en de sector zelf. Hij waarschuwt wel dat partijen die vervolgens blijven weigeren om hun witwasrisico’s te verkleinen ’het risico lopen geen betaalrekening te kunnen openen of behouden’.