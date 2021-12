Vrijstelling box 3 naar €80.000, einde huidige spaartaks in 2025

Tot woede van duizenden spaarders wordt er via box 3 nu belasting geheven op basis van fictief gemaakte rendementen. Er lopen nog verschillende rechtszaken van spaarders zelfs tot aan de Hoge Raad om de huidige zogeheten forfaitair rendement aan te vechten.

Maar vanaf 2025 komt er een box 3-stelsel waarbij op basis van reëel rendement met de fiscus moet worden afgerekend. Dat dit nog enkele jaren gaat duren komt omdat het aanpassen van de it-systemen hierop bijzonder complex zou zijn. De vrijstelling voor box gaat in 2023 opnieuw omhoog nu naar €80.000, dat is nu €50.650. Hierdoor ontziet Rutte IV een zeer grote groep van spaarders. Die verhoging in 2023 gaat de staatskas de komende vier jaar €600 miljoen kosten. Die wordt grotendeels betaald door het belastingvoordeel voor vastgoedbezitters die woningen verhuren, af te schaffen.