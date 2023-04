Onverwachtse stap Tesla-baas Musk: verhoogt prijzen Model S en X in VS

De in Austin, Texas, gevestigde elektrische autofabrikant verhoogde de startprijzen van alle varianten van zijn premium Model S sedans en Model X SUV’s met 2500 dollar, of ongeveer 2 tot 3 procent, volgens de Amerikaanse website van het bedrijf. De nieuwe startprijzen van beide modellen bedragen nu respectievelijk 87.490 dollar en 97.490 dollar.

Prijsverlagingen

De stap herstelt enkele van de scherpe prijsverlagingen die Tesla eerder dit jaar doorvoerde en die de winstmarges van het bedrijf flink onder druk hebben gezet. Zo kromp de winstmarge in het eerste kwartaal tot 11,4 procent. Dat is het laagste niveau in bijna twee jaar.

Het aandeel Tesla kelderde donderdag op de beurs in New York met bijna 10 procent na publicatie van de kwartaalresultaten. Dat kwam mede doordat topman Elon Musk aangaf nog niet klaar te zijn met het verlagen van de prijzen. Hij verklaarde in de huidige economie omzetgroei belangrijker te vinden dan een hoge winst. Eerder deze week verlaagde Tesla nog de prijzen van zijn Model Y en Model 3 in de Verenigde Staten.