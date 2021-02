Ruim 200 puppy’s besteld via nepwinkel ’PuppyExpress’

De dierenwelzijnsorganisatie zette enkele dagen geleden een advertentie op Marktplaats, zoals veel zogenoemde broodfokhandelaren ook doen. Daarop verwezen ze naar hun website met aandoenlijke foto’s van rashondjes op zoek naar een baasje. Die werd zeker 15.000 keer bezocht.

House of Animals hoopt dat Marktplaats door de bewustwordingsactie stopt met het faciliteren van deze hondenhandel. „Marktplaats is een belangrijke schakel in deze handel”, zegt Karen Soeters, oprichter van House of Animals.

Puppyfabrieken

Sinds de coronacrisis zijn veel mensen op zoek naar een puppy. Broodfokkers spelen daarop in door hondjes te importeren uit onder meer Hongaarse puppyfabrieken. Die dieren zijn vaak ziek, getraumatiseerd, niet goed ingeënt en te vroeg bij de moeder weggehaald, zegt de organisatie.

„Ondanks waarschuwingen kopen mensen puppy’s bij broodfokhandelaren”, zegt Soeters. „Met PuppyExpress laten we precies zien hoe broodfokhandelaren te werk gaan.”

In plaats van een puppy krijgen bestellers informatie toegestuurd over illegale hondenhandel, aldus de dierenwelzijnsorganisatie. Die hoopt dat mensen broodfokkers uit de weg gaan als ze een hondje aanschaffen.

Misbruik

Marktplaats zegt er alles aan te doen om misbruik van het platform te voorkomen. „De dierencategorie op Marktplaats voorziet in de behoefte van een grote groep gebruikers. Op deze manier vinden veel dieren een goed en liefdevol nieuw thuis”, zegt een woordvoerster. „Helaas is er ook een kleine groep gebruikers die probeert misbruik te maken van het platform.”

Het misbruik heeft volgens Marktplaats „onze nadrukkelijke aandacht.” „Hierin werken we nauw samen met experts en instanties op het gebied van dieren, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en zijn we voortdurend in gesprek met verschillende dierenrechtenorganisaties.”