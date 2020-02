Fugro zet uitgifte obligaties niet door

Fugro maakte op 21 februari bekend dat het obligaties met aflossingsdatum in 2025 wilde uitgeven. De opbrengsten zouden onder andere gebruikt worden om een kredietfaciliteit af te lossen. Deze blijft nu zoals die is. Ook had Fugro met het geld meer converteerbare obligaties willen terugkopen die het bedrijf bij een eerdere inkoopactie niet in handen kreeg.