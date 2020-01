Apple meer waard dan Duitse DAX-index

Begin dit jaar was dat met ook al even zo, maar toen was het verschil met de beurswaarde van de DAX 30 nog minimaal. Nu zit er ongeveer 4% tussen. Apple is het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf wereldwijd. Microsoft volgt met bijna $1,3 biljoen. Andere giganten zoals Alphabet en Amazon reiken niet verder dan een kleine $1 biljoen.

Sterke kwartaalcijfers

Zowel de gisteravond gepubliceerde kwartaalcijfers als de afgegeven verwachtingen waren beter dan analisten hadden verwacht. De omzet in het eind december afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar steeg op jaarbasis met 9% tot $91,8 miljard. Met zowel de iPhones als de Apple Watch, AirPods en diensten als Apple TV+ deed het bedrijf goede zaken. De nettowinst bedroeg ruim $22,2 miljard tegen $20 miljard een jaar eerder. Topman Tim Cook verklaarde in zijn nopjes te zijn met de records die Apple heeft geboekt. Een jaar geleden kwam Apple juist nog met een omzetwaarschuwing door een tegenvallende vraag naar iPhones.

Apple denkt dat de omzet in het lopende kwartaal zal uitkomen op $63 miljard tot 67 miljard. Financieel directeur Luca Maestri zei dat deze prognose ongewoon breed is en dat dit te maken heeft met de mogelijke gevolgen van het coronavirus op de verkopen en de toeleveringsketen van het bedrijf. Apple laat veel van zijn producten assembleren in China en elders in Azië.