Billenknijpen voor stortvloed aan nieuwe milieuregels: ’Hoe neem je een kilo tomaatjes mee?’

Als het aan de Europese Commissie ligt, vinden we groente en fruit lichter dan 1,5 kilo niet meer verpakt in de supermarkt. Dus geen snoeptomaatjes in een plastic doosje, of paprika in plastic. Dat lijkt goed voor het milieu, maar experts vrezen dat het voor meer voedselverspilling zorgt.

