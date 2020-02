'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

De Europese technologiebedrijven en de toeleveranciers aan de Amerikaanse techgigant Apple zullen naar verwachting wat herstel tonen na de koersverliezen op dinsdag, die werden veroorzaakt door een omzetwaarschuwing van de iPhone-maker. Apple waarschuwde aan het begin van de week dat de vraag naar iPhones in China zal worden geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het land.

Het dodental als gevolg van de virusuitbraak in China is inmiddels gestegen naar 2004. Dat is een stijging van 132 ten opzichte van een dag ervoor. Het aantal Chinese besmettingsgevallen nam toe met bijna 1750. Het totaal aantal besmettingen wereldwijd is de 75.000 gepasseerd. De afgelopen dagen leek de groei van het aantal besmettingen en doden nog af te vlakken.

ASR

Verzekeraar ASR wil zijn aandeelhouders belonen na een "goed jaar", waarin de nettowinst met 45 procent steeg. Het dividend wordt, mits goedgekeurd, met ruim 9 procent verhoogd. Ook kondigde de verzekeraar een aandeleninkoopprogramma van 75 miljoen euro aan.

Fugro voerde in 2019 de omzet licht op, met een verbetering van de marge bij de kernactiviteiten. Daarbij werd met name geprofiteerd van de groeiende markt voor offshore wind. Volgens de bodemonderzoeker volgt de bescheiden omzetverbetering op een zeer sterke stijging een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat viel hoger uit dan analisten hadden verwacht.

Alfen

Laadpalenmaker Alfen zag de omzet afgelopen jaar met 41 procent stijgen tot 143,2 miljoen. Het bedrijf profiteerde van een sterke vraag naar laadoplossingen voor elektrische auto's en de slimme oplossingen voor elektriciteitsnetwerken. Voor dit jaar denkt Alfen een omzet van tussen de 180 miljoen en 200 miljoen euro te kunnen realiseren.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX-index verloor 0,6 procent tot 625,43 punten en de MidKap zakte 1,3 procent tot 962,83 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,8 procent. Ook Wall Street deed overwegend een stapje terug. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 29.232,19 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent en techbeurs Nasdaq eindigde nagenoeg vlak.

De euro was 1,0795 dollar waard tegen 1,0813 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 52,47 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 58,14 dollar per vat.