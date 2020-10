Lockdown: consumenten hamsteren kattenvoer

In zowel Amerika als Europa laat Nestlés afdeling ’PetCare’, waar merken als Felix, Friskies, Gourmet en Beneful onder vallen, meer dan 10% groei zien. Mede dankzij die groei maakt het bedrijf zijn beste kwartaal in zes jaar tijd voor qua omzetgroei. Het huisdierenvoer wordt niet alleen vaker in de winkel verkocht, maar vooral ook veel vaker online.

De forse groei van de markt voor honden- en kattenvoer is ook in Nederland te zien. Asiels, fokkers en kennels draaien overuren, ondanks waarschuwingen voor consumenten om niet te overhaast een pup of kitten te nemen voor alleen deze thuiswerkperiode.

Dierenwinkelketen Pets Place beleeft „al sinds het begin van de coronacrisis alleen maar drukke dagen”, aldus topman Ard Malenstein eerder deze maand in De Telegraaf.

Niet alleen voor hun huisdieren, ook voor zichzelf haalden mensen afgelopen kwartaal meer Nestlé-producten in huis. Zo gaat er ook meer koffie voor Nespresso-machines doorheen.

Dat er tijdens de pandemie veel minder gereisd en buiten de deur gegeten wordt heeft ook negatieve gevolgen voor Nestlé. De verkopen van KitKat in thuisland Japan loopt terug, net als de omzet uit flesjes water.