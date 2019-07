Nike struikelt over ’slavenschoen’

Op de achterkant van de schoenen staat de vlag van de Verenigde Staten uit het einde van de achttiende eeuw, met dertien strepen en dertien sterren – een verwijzing naar de dertien staten die in eerste instantie de VS vormden. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werd diezelfde vlag een symbool voor de zuidelijke staten, tegenstanders van het afschaffen van de slavernij.

De ’Betsy Ross Flag’, zoals de oude vlag toen bekend is komen te staan, zorgt dus nog altijd voor controverse. Colin Kaepernick, de voormalig football-speler die door Nike omarmd werd vanwege zijn knielen bij het volkslied, heeft volgens de Wall Street Journal zijn sponsor onder druk gezet om de schoenen toch niet op de markt te brengen.

Dat Nike nu een knieval maakt, is weer tegen het zere been van conservatieve politici in de VS. Voormalig presidentskandidaat Ted Cruz reageert cynisch op Twitter: „Goed dat Nike alleen maar schoenen wil verkopen aan mensen die de Amerikaanse vlag haten…”

Onlangs zwichtte Nike ook al voor boze consumenten in China. Die waren niet te spreken over het feit dat de schoenenmaker zich schaarde achter demonstranten in Hongkong. De rel in de VS komt op een pikant moment: donderdag is het Onafhankelijkheidsdag in Amerika.

