Club van $100 miljard verwelkomt voormalig Microsoft-baas Steve Ballmer

Ballmer, die van 2000 tot 2014 aan het roer stond bij Microsoft, heeft volgens de rijkenlijst van dataprovider Bloomberg inmiddels een vermogen van $101 miljard opgebouwd. Daarmee staat hij net in de top tien van grootverdieners. Dit jaar heeft Ballmer per saldo iets meer dan $20 miljard aan rijkdom erbij gekregen.

Ballmer stond in zijn tijd bij Microsoft onder meer bekend vanwege zijn opmerkelijke media-optredens. Hij liep daarbij schreeuwend over het podium, zoals bij de lancering van nieuwe producten.

Vooral de goede gang van zaken bij de Amerikaanse techreuzen in de voorbije weken voerde het vermogen van Ballmer flink op. De huidige eigenaar van basketbalclub Los Angeles Clipper heeft naar een schatting nog een belang van 4% in het Amerikaanse bedrijf waar hij oprichter Bill Gates opvolgde. Ook kocht Ballmer in 2015 nog een groot pakket aandelen van de sociale mediadienst Twitter.

Na zijn vertrek bij Microsoft ging Ballmer aan de slag met een liefdadigheidsinstelling. Daarmee zet hij zich in om de sociale mobiliteit bij kinderen in de Verenigde Staten te verbeteren.

Goed gezelschap

Met zijn toetreding tot de club van $100 miljard is Ballmer in zeer goed gezelschap. Jeff Bezos, de pas afgetreden topman van Amazon, is nog steeds veruit de rijkste mens met een vermogen van meer dan $200 miljard.

Ook Tesla-baas Elon Musk is een prominent lid met een rijkdom van $174 miljard. Superbelegger Warren Buffett is een andere bekende naam die in de exclusieve club staat. Zijn vermogen bedraagt $101 miljard.

Larry Ellison, oprichter van Oracle, staat op de drempel om toe te treden tot de club van $100 miljard. Met een vermogen van $98,5 miljard heeft hij het lidmaatschap binnen bereik.