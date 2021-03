ABN in uitverkoop op winstgevend Damrak

AEX staat rond half een 0,5% hoger op 680,7 punten. De AMX klimt 0,9% naar 1010,3 punten.

De overige Europese beursgraadmeters winnen ook terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 stijgen respectievelijk 0,4%, 0,3% en 0,4%.

De indexfutures wijzen in New York op een tot 0,3% hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half drie - zondag ging in de VS de zomertijd al in.

Steun komt er van het rentefront. In de VS staat de rente op 10-jaars staatspapier nu op 1,62%, twee basispunten onder de vrijdag neergezette 12-maands top. De obligatierentes elders in de wereld laten soortgelijke dalingen zien, na de sterke opmars in de afgelopen paar maanden.

Donderdag liet de Europese Centrale Bank weten het obligatieopkoopprogramma te versnellen, maar dat had toen amper effect op de rentes. Van groot belang is daarom wat Fed-president Jerome Powell woensdagavond zal zeggen na afloop van de tweedaagse monetaire vergadering. Recent meldde hij nog zich weinig zorgen te maken en dus geen reden te zien om in te grijpen.

Beleggers lijken zich niet druk te maken over AstraZeneca’s vaccin. Nederland voegde zich zondagavond laat bij de landen die voorlopig zijn gestopt met het toedienen van dit vaccin vanwege het ontstaan van bloedproppen na vaccinatie. De Brits-Zweedse farmaceut verklaarde zelf na onderzoek dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat betalingsverwerker Adyen met een winst van 2,1% bovenaan.

Staalgigant ArcelorMittal pakt er 1,5% bij, gesteund door het nieuws dat de industriële productie in China de eerste twee maanden van dit jaar sterk is gestegen.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever volgt met een winst van 1,4%.

ABN Amro zakt 4%. Justitie verdenkt de bank nu naast overtreding van relatief eenvoudige economische delicten van het veel ernstigere schuldwitwassen. Dit kan leiden tot vervolging van directieleden.

Bij de middelgrote fondsen gaat PostNL met een plus van 4% aan kop. De topman van het Belgische Bpost is zondag ontslagen. Hij is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever.

Staalproducent Aperam stijgt 3,3%.

Air France KLM pakt er 1,5% bij. Experts laten De Telegraaf weten dat een duidelijk herstelplan voor KLM nodig is.

InPost, dat in januari naar de Amsterdamse beurs ging, wint op de lokale markt 6,5%. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes maakte jaarcijfers bekend en kondigde een overname in Frankrijk aan.

