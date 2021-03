Tech sterk in AEX, rode beursdag ABN Amro

De AEX sluit uiteindelijk 0,2% hoger bij 678,80 punten. De AMX klimt 0,7% naar 1008,53 punten.

De Britse FTSE 100-index, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 dalen respectievelijk 0,2%, 0,3% en 0,2%.

Het sentiment wordt door meerdere zaken gedrukt. Het Britse pond zakt 0,3% tot $1,38892. De Europese Commissie is een procedure begonnen tegen het Verenigd Koninkrijk vanwege het schenden van Brexit-afspraken rondom de Noord-Ierse grensovergang.

Nederland stopt bovendien met Frankrijk, Italië en Duitland met het toedienen van dit Oxford/AstraZeneca-vaccin, vanwege het ontstaan van bloedproppen na vaccinatie. Analist Corné van Zeijl (Actiam): ,,Het betekent enige vertraging in de vaccinatiegraad, en een iets latere heropening van economie.” In reactie ging de olieprijs met 1,5% terug tot $68,35 per vat.

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca verklaarde zelf na onderzoek dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad. Inmiddels zijn 120 miljoen mensen besmet, volgens het Johns Hopkins Insitute, 2,65 miljoen mensen zijn eraan overleden.

De meeste beurzen in New York - zondag ging in de VS de zomertijd al in - schommelen rond het nulpunt. De Nasdaq stijgt echter 0,2%.

De nieuwe inkoopmanagersindex van de regio New York komt ruim boven verwachting uit: een stijging van 12,1 in februari naar 17,4. De markt rekende gemiddeld op 14,5 punten.

Rente relevant

Steun komt er van het rentefront. In de VS staat de rente op 10-jaars staatspapier nu op 1,607%. De Nederlandse 10-jaars schuld zakt tot -0,254%. De Nederlandse Staat haalt €2,5 miljard op met de heropening van twee obligaties.

Bekijk ook: Rabobank voorziet veel sterkere stijging van huizenprijzen

Donderdag liet de Europese Centrale Bank weten het obligatieopkoopprogramma te versnellen, maar dat had toen amper effect op de rentes. Van belang wordt wat Fed-president Jerome Powell woensdagavond zegt na afloop van de tweedaagse monetaire vergadering. Recent meldde hij nog zich weinig zorgen te maken.

Er is weinig reden om in te grijpen, stelt marktanalist Simon Wiersma van ING. „De beschikbaarheid van kapitaal en de hoogte van de beleidsrentes zijn nog zeer soepel. Er is voor de Fed geen enkele reden om op te treden tegen de hogere renteniveaus op de obligatiemarkt”, aldus Wiersma.

Tijdelijke draai

„Pas als de spreads op bedrijfsobligaties oplopen of als de aandelenbeurzen flink omlaag gaan, verwachten we dat de Fed weer in actie zal komen.” De euro daalt af tot $1,1937.

Bekijk ook: Smartphonemaker Xiaomi stijgt flink op beurs in Hongkong

Bitcoin gaf 5% prijs na het bereiken van zijn record boven $61.550. Reuters meldt dat India een verbod op bitcoinbezit voorbereidt.

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro: ,,De markt lijkt voort te kabbelen, maar actieve beheerders moeten flink bijsturen momenteel. Onderliggend zijn er enorme draaien gaande. Ook binnen regio’s. De AEX dook gedurende de middag in het rood nadat de olieprijs terrein verloor en ook beurzen in de VS in het rood noteren.”

Volgens Van Zeijl van Actiam trekken Amerikaanse beleggers vandaag duidelijk hardere conclusies uit de Chinese afkoeling. ,,Dat drukt op het sentiment.”

Banken, verzekeraars en energie doen het sinds november goed. Beleggers nemen, net als ABN Amro eerder, meer risico in de portefeuille op.

,,Het coronagerelateerde nieuws doet er eigenlijk voor beleggers niet meer toe”, concludeert Wessels. ,,Het gaat om de groeiverwachtingen en eventuele inflatie nu de economie gaat heropenen. Wij verwachten dat de wereldeconomie in de tweede jaarhelft fors gaat herstellen. Inflatie in de VS kan in de zomer oplopen tot boven de 3% en in Europa 2% aantikken.”

Powell gewogen

Cyclisch gevoelige aandelen winnen nog steeds terrein. Wessels: ,,Donderdag moeten Powell en de Federal Reserve kleur bekennen. De markt verwacht een snellere rentestijging, gemiddeld halverwege 2023. Als de Fed de inflatie ondersteunt, en minder bestrijdt, kan dat slecht uitpakken voor aandelen.”

Als Powell de markt echter kan overtuigen dat hogere inflatie van tijdelijke aard is, zegt Wessels, ,,kan het huidige momentum in waardeaandelen van tijdelijke aard zijn en volgend jaar misschien weer keren naar de langetermijntrend van groeiaandelen. Ongeacht de stijl blijven wij gematigd positief op aandelen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat halfgeleider ASM International op 2,2% koerswinst bovenaan.

Dataleverancier Wolters Kluwer volgt met 1,8% stijging, betalingsverwerker Adyen wint 1,7% en chipmachinemaker ASML daalt 1,6% bij het slot.

Credit Suisse werd positiever over Heineken (+0,8%). De brouwer is in staat om zijn omzetten de komende tijd te vergroten, aldus de Zwitserse zakenbank. Die hanteert een ongewijzigd outperform-advies bij een hoger koersdoel, van €103 naar €107.

Staalgigant ArcelorMittal pakt er 1% bij, gesteund door het nieuws dat de industriële productie in China de eerste twee maanden van dit jaar sterk is gestegen.

ABN Amro eindigt 5,2% in het rood. Justitie verdenkt de bank nu naast overtreding van relatief eenvoudige economische delicten van het veel ernstigere schuldwitwassen. Dit kan leiden tot vervolging van directieleden. Verzekeraar Aegon laat 1,8% liggen.

Bekijk ook: OM verdenkt ABN Amro van schuldwitwassen

Zwaargewicht Shell daalt 2,1%.

Bij verzekeraar ASR (-1%) waarschuwt topman Jos Baeten dat een groot klimaatfonds nodig is, nu een grote overstroming of dijkdoorbraak steeds waarschijnlijker wordt komende jaren.

Basic-Fit veert op

Bij de middelgrote fondsen wint fitnessketen Basic-Fit op 4,1% koersstijging. Daarachter gaat PostNL met een plus van 4,1% mee. De topman van het Belgische Bpost is zondag ontslagen. Hij is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever.

Chiptoeleverancier Besi stijgt 3,3% bij de slotbel.

Air France KLM plust bij de slotbel met 0,2%. Experts laten De Telegraaf weten dat een duidelijk herstelplan voor KLM nodig is. UBS heeft het koersdoel verhoogd van €4,15 naar €4,35, bij zijn onveranderde ’neutraal’-advies.

Ook ING is optimistischer, bij zijn koopaanbeveling voegt analist Zwartsenberg een kleine koersdoelverhoging van €4,35 naar €4,75.

Bij de smallcaps wint fietsenconcern Accell 8,3%. InPost, dat in januari naar de Amsterdamse beurs ging, sluit op de lokale markt 6,4% hoger. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes maakt jaarcijfers bekend en kondigde de overname in Frankrijk aan van Mondial Relay tegen €565 miljoen.

Laadpalenproducent Alfen wint 7,4%. Zakenbank Berenberg had een houden-advies staan, en schroeft het koersdoel flink op van €52 naar €75.

Logistiekvastgoedinvesteerder CTP meldde zich alvast in aanloop naar zijn beursnotering aan het Damrak. Het wil €300 miljoen investeren in Nederland.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android