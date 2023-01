Waakhond VS vraagt Tesla opheldering na tweet Musk over zelfrijdende systeem

De NHTSA deed al langer onderzoek naar het zelfrijdende systeem van Tesla en werd zich bewust van de verandering na een tweet van Tesla-topman Elon Musk.

Het zelfrijdende systeem FSD van Tesla wordt momenteel nog getest. Tesla-bezitters kunnen zich voor die test aanmelden en dan gebruik maken van de extra mogelijkheden die het systeem biedt. Maar ze moeten officieel nog wel zelf alert blijven, omdat het FSD-systeem nog niet is goedgekeurd om helemaal autonoom te mogen rijden.

Dat wordt gecontroleerd door een camera die op de chauffeur gericht is, en door een systeem dat kijkt of de chauffeur zijn handen aan het stuur houdt. Zelfs als dat wel het geval is, moeten Tesla-bestuurders dat regelmatig bevestigen.

Musk reageerde op 31 december positief op een suggestie van een andere Twitteraar die voorstelde dat Tesla-bezitters die meer dan 10.000 mijl met FSD hadden gereden, die herhaalde waarschuwingen niet meer zouden krijgen. De Tesla-topman kondigde toen aan dat deze verandering in een update in januari zou worden doorgevoerd.