ACM schrapt honderden 0906-nummers wegens misleiding consumenten

Nadat de consumentenwaakhond controles had aangekondigd, kreeg zij al verzoeken om 153 nummers in te trekken. Bij controle van alle 1657 actieve nummers werden daarna nog eens tien overtredingen vastgesteld en ook die nummers zullen worden afgepakt. Bij zo’n 250 nummers wordt geen dienst aangeboden en die worden daarom ook ingetrokken. 0906-nummers zijn bedoeld voor gratis of betaalde informatiediensten.

Bellers

De ACM is ook bezig met een controle van alle informatienummers die beginnen met de cijfers 18. Die mogen worden gebruikt voor informatiediensten waar bellers telefoonnummers en openbaar beschikbare informatie kunnen opvragen over bijvoorbeeld een bedrijf of instelling.

De toezichthouder heeft het al langer gemunt op misleidende doorschakeldiensten. Veel mensen hebben niet door dat ze een dienst bellen die hen alleen naar een gratis nummer doorverbindt. Eerder al stelde de ACM dat aanbieders van zo’n dienst vooraf duidelijk moeten maken dat het om een doorschakeldienst gaat en wat het tarief is. „Met de aangepaste regels kunnen we misleiding via doorschakeldiensten veel beter aanpakken”, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. „Dat voorkomt veel ergernis en onnodig hoge belkosten bij consumenten en bedrijven.”