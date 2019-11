Ⓒ Siemens

Over we een week weten we Duitsland voor het eerst in zes jaar een recessie doormaakt. Als dat het geval is, betreft het slechts een heel milde recessie die bovendien snel voorbij is. Ondertussen zou de ECB het niet erg vinden als een krimpende economie de Duitse regering tot ingrijpen dwingt.