Kok kan vast contract opeisen na avondje proefdraaien

Verkeerd gegokt: Holland Casino moet een kok tóch in dienst nemen.

Amsterdam - Het is heel gebruikelijk om tijdens een sollicitatieproces een avondje mee te draaien. Maar als er dan werkzaamheden worden uitgevoerd, een gezagsverhouding bestaat en de uren worden uitbetaald, telt dat gewoon als een arbeidscontract. Holland Casino gokte dat dat niet zo was, en blunderde zo met het ontslag van een kok, blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Utrecht.