'Pershing Square zet personeel op straat'

Personeelsleden van Pershing gaan de foute beleggingsbeslissingen van topman Bill Ackman voelen. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Pershing Square Holdings, het investeringsvehikel van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, zet het mes in zijn personeelsbestand als gevolg van de verdere inkrimping van het vermogen. Volgens bronnen worden circa tien van de in totaal 56 personeelsleden geslachtofferd bij het bedrijf dat een beursnotering heeft in Amsterdam.