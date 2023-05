’Flitsbezorger Getir wil ook tanden zetten in branchegenoot Flink’

Getir kocht Gorillas in december vorig jaar. Daar zou het Turkse bedrijf, dat al in 2015 begon met de snelle bezorging van boodschappen, uiteindelijk 1,2 miljard dollar voor hebben betaald. Flink gaat mogelijk een vergelijkbaar bedrag kosten. Het Duitse bedrijf is parallel aan de overnamegesprekken ook aan het praten met geldschieters voor een investeringsronde, schrijft de FT. Daarbij zou het bedrijf 100 miljoen dollar willen ophalen tegen een waardering van 1 miljard dollar voor het hele bedrijf. Eind 2021 werd de waarde van het bedrijf nog op 2,1 miljard dollar geschat.

Flink gaf eerder dit jaar aan in Duitsland tegen het einde van het jaar winstgevend te willen zijn. In Nederland zou dat volgend jaar moeten gebeuren. Dat gebeurt onder meer door minder agressief uit te breiden.

Overname

Een eventuele overname van Flink door Getir wordt vergemakkelijkt door het feit dat het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi Mubadala Investment Company een belang in beide bedrijven bezit. Komt de overname rond dan zijn alle drie in Nederland actieve flitsbezorgdiensten onderdeel van een bedrijf. Naast Getir, Gorillas en Flink was ook het Britse Zapp hier actief, maar dat bedrijf vertrok midden vorig jaar.

Flitsbezorgers kwamen op tijdens de coronapandemie en werden, geholpen door allerlei kortingsacties, snel populair. Maar toen de pandemie ten einde liep kregen de bedrijven het al moeilijker en door de hogere rente en minder snelle economische groei wilden investeerders ook niet steeds meer geld in de bedrijven pompen om te blijven groeien. Daarnaast werden consumenten door de sterk oplopende inflatie ook voorzichtiger met hun geld.