Autobezitters zien olieprijs hard oplopen dicht naar $60

De Brent-prijs steeg rond 17.00 uur (Nederlandse tijd) naar een stand van $58,30 per vat, een stijging van ruim 2%. Begin dit jaar werd er nog een niveau van $52 aangetikt.

De toezegging van OPEC-leden om de afspraken over een beperking van de olieproductie voort te zetten, heeft een grote rol gespeeld bij de recente opmars van de olieprijs. Naar verwachting zal de OPEC-deal met steun van Saoedi-Arabië voorlopig nog worden voortgezet.

Optimisme over herstel olievraag

Naast de acties van de OPEC is er ook optimisme in de oliemarkt over het komend herstel in de vraag naar olie. Met de uitrol van de vaccinatieprogramma wereldwijd lijkt het een kwestie van tijd voordat de landen de lockdowns geleidelijk weer gaan opheffen.

Vorig jaar kreeg de olieprijs nog een zware tik te verwerken. Na de uitbraak van coronacrisis in maart dook de prijs van het zwarte goud eind april zelfs even onder de $20.

Ook bij de pomp is de rally bij de olieprijs goed zichtbaar. De adviesprijs voor Euro95 is gestegen naar €1,76 per liter. In mei vorig jaar lag de prijs nog op €1,56.